Спорт

Волгоградский «Ротор» 16 марта сыграет домашний матч с «Соколом» в Калининграде

Спорт 06.03.2025 17:24
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06.03.2025 17:24


Волгоградский «Ротор» 16 марта проведет перенесенный с «Волгоград Арены» матч 24-го тура Первой лиги с саратовским «Соколом» в Калининграде, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.  

Решение о проведении игры в Калининграде было принято тренерско-административным штабом команды в целях полноценного восстановления футболистов и сохранения недельного тренировочного цикла. Отметим, 10 марта «Ротор» сыграет с «Балтикой» в Калининграде в 23-м туре, после чего останется в этом городе и там же будет готовиться к поединку с «Соколом». 

Генеральный директор волгоградского клуба Павел Никитин в комментарии для клубной пресс-службы объяснил выбор в пользу Калининграда.

-Во-первых, я бы хотел поблагодарить дирекцию «Ростех Арены» и генерального директора «Балтики» Равиля Камильевича Измайлова, что они согласились принять наш матч с «Соколом». Во-вторых, мы рассмотрели большое количество вариантов, куда можно было бы перенести наш домашний матч, но по различным причинам от них пришлось отказаться. Остановили свой выбор на Калининграде, поскольку туром ранее проводим там выездную игру. Команда останется в этом замечательном городе, будет готовиться в недельном цикле, мы исключим ненужные перелёты. Прошу всех болельщиков отнестись с пониманием и поддерживать ребят как дома, так и на трибунах. Вперёд, сине-голубые!» - заявил генеральный директор «Ротора».

Напомним, после матча «Ротора» и «Урала» в 22-м туре комиссия ФНЛ признала качество газона на «Волгоград Арене» неудовлетворительным и приняла решение о переносе домашней игры сине-голубых против «Сокола» 16 марта на другой стадион. В это время газон на «Волгоград Арене» будет восстанавливаться. Следующая встреча на этом стадионе на данный момент запланирована на 29 марта - тогда в гости к «Ротору» должна приехать московская «Родина».

Кроме того, накануне, 5 марта, в дирекции «Волгоград Арены» заявили, что реновация газона осуществлялась компанией «Крона Спорт», с которой руководство спортивного объекта продолжает взаимодействовать и проводит претензионную работу в рамках заключенного договора. 

Фото: СК «Ротор» / vk.com

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