Волгоградский «Ротор» 16 марта сыграет домашний матч с «Соколом» в Калининграде

Волгоградский «Ротор» 16 марта проведет перенесенный с «Волгоград Арены» матч 24-го тура Первой лиги с саратовским «Соколом» в Калининграде, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.
Решение о проведении игры в Калининграде было принято тренерско-административным штабом команды в целях полноценного восстановления футболистов и сохранения недельного тренировочного цикла. Отметим, 10 марта «Ротор» сыграет с «Балтикой» в Калининграде в 23-м туре, после чего останется в этом городе и там же будет готовиться к поединку с «Соколом».
Генеральный директор волгоградского клуба Павел Никитин в комментарии для клубной пресс-службы объяснил выбор в пользу Калининграда.
Напомним, после матча «Ротора» и «Урала» в 22-м туре комиссия ФНЛ признала качество газона на «Волгоград Арене» неудовлетворительным и приняла решение о переносе домашней игры сине-голубых против «Сокола» 16 марта на другой стадион. В это время газон на «Волгоград Арене» будет восстанавливаться. Следующая встреча на этом стадионе на данный момент запланирована на 29 марта - тогда в гости к «Ротору» должна приехать московская «Родина».
Кроме того, накануне, 5 марта, в дирекции «Волгоград Арены» заявили, что реновация газона осуществлялась компанией «Крона Спорт», с которой руководство спортивного объекта продолжает взаимодействовать и проводит претензионную работу в рамках заключенного договора.
Фото: СК «Ротор» / vk.com