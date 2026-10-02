Число зараженных клещами волгоградцев выросло до 9

Несмотря на небольшое похолодание, которое пришло в Волгоградскую область, клещи продолжают оставаться опасными для жителей региона. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю еще один человек заразился иксодовым клещевым боррелиозом. Общее количество волгоградцев с диагнозом ИКБ увеличилось, таким образом, до шести. Ранее также был подтвержден диагноз Крымской геморрагической лихорадки у трех человек.