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Общество

Число зараженных клещами волгоградцев выросло до 9

Общество 02.10.2026 13:32
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02.10.2026 13:32


Несмотря на небольшое похолодание, которое пришло в Волгоградскую область, клещи продолжают оставаться опасными для жителей региона. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю еще один человек заразился иксодовым клещевым боррелиозом. Общее количество волгоградцев с диагнозом ИКБ увеличилось, таким образом, до шести. Ранее также был подтвержден диагноз Крымской геморрагической лихорадки у трех человек. 

Всего по состоянию на 2 октября в медорганизации по поводу присасывания клещей за эпидсезон обратилось 1461 человек, среди них - 517 детей.


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