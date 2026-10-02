В Волгоградской области 35-ти учителям назначена пенсия досрочно







Педагоги имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Для этого им необходимо отработать в образовательных учреждениях не менее 25 лет на определенных должностях. К таким должностям относятся учителя общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и школ-интернатов, а также воспитатели детских садов и другие педагогические работники.



Как сообщает СФР по Волгоградской области, сроки выхода на пенсию зависят от даты выработки требуемого стажа, а не от возраста. Закон о поэтапном увеличении возраста выхода на досрочную пенсию также распространяется на педагогов. По словам управляющего Отделением регионального Соцфонда Владимира Федорова, педагог, который выработал 25-летний стаж в 2022 году, сможет оформить досрочную пенсию через четыре года, в 2026 году. С 2023 года этот срок увеличится до пяти лет. Например, если педагог выработает 25 лет стажа 9 октября 2023 года, он сможет выйти на пенсию не ранее 10 октября 2028 года. Педагоги, набравшие 25 лет стажа в 2026 году, смогут оформить пенсию через пять лет, в 2031 году.



Чтобы избежать ситуации, когда к моменту выхода на пенсию у педагога не будет полного комплекта документов или на его лицевом счете не будут учтены все пенсионные права, рекомендуется заранее обратиться в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Волгоградской области.