В Волгограде обследуют загоревшийся от украинского дрона дом

К обследованию пострадавшего от украинского дрона дома на улице Удмуртская в Волгограде оперативно приступили коммунальные службы. Как сообщили в администрации города, в обходе участвуют представители муниципалитета и УК.
Сотрудники муниципалитета проводят работу с жильцами МКД по вопросам, связанным с предоставлением материальной помощи, в случае повреждения имущества.
Напомним, на период работы профильных служб и ликвидации последствий атаки БПЛА в школе №31 для жителей МКД был подготовлен пункт временного размещения.
Как ранее сообщал губернатор Волгоградской области, в МКД на улице Удмуртская возникло возгорание после отражения атак вражеских беспилотников.