В Волгограде обследуют загоревшийся от украинского дрона дом

Федеральные новости

ВС России нанесли удар по мосту через Днепр в Киеве

Вооруженные Силы России поразили автожелезнодорожный мост через реку Днепр в Киеве, который ВСУ использовали для переброски войск и поставок военных грузов на Донбасс. По информации Минобороны РФ,...