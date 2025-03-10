Спорт

Устояли перед лидером: «Ротор» сыграл вничью с «Балтикой» в Калининграде - 0:0

Спорт 10.03.2025 22:56
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10.03.2025 22:56


Волгоградский «Ротор» сегодня, 10 марта, на выезде сыграл вничью с лидирующей в турнире калининградской «Балтикой» в 23-м туре Первой лиги. Игра на «Ростех Арене» завершилась вничью со счетом 0:0, сообщает V102.RU.

Наставник сине-голубых Денис Бояринцев по сравнению с прошлым матчем против «Урала» сделал одно изменение в стартовом составе - вместо нападающего Ильи Сафронова вышел капитан Алексей Шумских. Эта рокировка означала переход гостей на схему в три центральных защитника - Шумских, Клещенко и Плиев. По краям расположились Прищепа и Семенов. Место в воротах занял Никита Чагров.

В первом тайме обе команды совершенно не преуспели в созидании. «Балтика» играла первым номером, но до по-настоящему опасных моментов дело не довела. Волгоградцы же очень грамотно действовали в обороне и ликвидировали всю потенциальную угрозу. Кроме того, сине-голубые продемонстрировали высокий уровень борьбы, не стесняясь применять тактические фолы и жесткие подкаты. Еще до перерыва в стане «Ротора» желтые карточки получили Шумских и Плиев. Гостей вполне устраивала нулевая ничья с учетом статуса соперника и выездного характера встречи, поэтому в атаке подшефные Бояринцева провели заметно меньше времени, чем на своей половине. А калининградцы только в самой концовке тайма впервые ударили в створ. После подачи с левого фланга белоруса Лисаковича головой атаковал Петров - на месте оказался Никита Чагров. 

В перерыве в составе «Ротора» произошла одна замена - вместо Алексея Шумских в защиту вышел Максим Швецов. А у «Балтики» Пряхина и Петрова заменили Никишин и Титков. На 51-й минуте Швецов в своей штрафной заблокировал потенциально опасный выстрел Никишина. Вскоре очень хороший шанс выйти вперед имели гости. Максим Турищев с выгодной позиции целился в нижний угол, но, к сожалению для волгоградских поклонников, не хватило немного точности форварду - мяч пролетел даже не в створ. 

Через несколько минут снова атаковали балтийцы. Вышедший на замену нападающий сборной Сальвадора и новобранец хозяев Брайан Хиль мощно пробил со средней дистанции - в непростом моменте чудеса реакции показал Чагров и перевел игровой снаряд на угловой. Подопечные Андрея Талалаева, которых ничья сегодня явно не устраивала, постепенно усиливали давление на оборону «Ротора». На 86-й минуте Сергей Варатынов мощно выстрелил со стандарта - в очередной раз в падении выручил гостей Никита Чагров. Все попытки калининградского коллектива до финального свистка все же вырвать столь важную для них победу не увенчались успехом. Волгоградцы отыграли максимально дисциплинированно в обороне и оставили свои ворота «сухими» по итогам матча - 0:0. С учетом всех обстоятельств такой результат можно считать для «Ротора» весьма удачным.  

Таким образом, волгоградская команда во втором туре подряд сыграла в нулевую ничью. Отметим, в 23-м туре Первой лиги пять из девяти встреч завершились со счетом 0:0. «Ротор» заработал 32 очка и остался на седьмом месте в турнирной таблице по итогам тура. В следующем поединке сине-голубые 16 марта в том же Калининграде проведут перенесенный с «Волгоград Арены» матч с саратовским «Соколом».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ФК «Балтика» /vk.com

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