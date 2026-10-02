С 1 декабря в России начинают действовать новые правила взимания сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования. Как сообщили в РЖД, по решению ФАС России при сдаче железнодорожного билета начнет действовать прогрессивная шкала, которая будет зависеть от того, сколько времени остается до отправления поезда.

В настоящее время при возврате билета на поезд взимается 3,70 рубля вне зависимости от даты отправления. Такой сбор будет действовать до 30 ноября, а с 1 декабря правила поменяются.

Размер сбора будет определяться следующим образом:

1% – при возврате за 45 суток и более до отправления;

3% – от 30 до 44 суток;

5% – от 10 до 29 суток;

10% – за 9 и менее суток до отправления.

Таким образом, установлен максимальный порог сбора, который не должен превышать 10% от стоимости билета. Прогрессивная шкала начнет применяется только к билетам, приобретенным с 1 декабря текущего года.