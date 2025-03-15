Расследования

В Волжском нашли скрывшегося после наезда на пешехода водителя

Расследования 15.03.2025 16:51
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15.03.2025 16:51


В Волжском полицейские задержали водителя, который скрылся после наезда на женщину. Как сообщили ИА «Высота 102 в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось 14 марта 2025 года в 12-30 час.
- Водитель, управляя автомобилем «Газ», напротив дома 107 по пр. Ленина совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, после чего скрылся с места ДТП, - прокомментировали в главке.
Сегодня 25-летнего жителя Волжского нашли. Как выяснилось, он не имел прав на управление автомобилем. Он доставлен в подразделение полиции. В отношении мужчины составлены административные материалы.
Волжанин  признал свою вину и извинился за то, что по его вине пострадала женщина.
К слову, оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния  влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Скриншот видео ГУ МВД по Волгоградской области

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