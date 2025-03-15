В Волжском нашли скрывшегося после наезда на пешехода водителя





В Волжском полицейские задержали водителя, который скрылся после наезда на женщину. Как сообщили ИА «Высота 102 в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось 14 марта 2025 года в 12-30 час. В Волжском полицейские задержали водителя, который скрылся после наезда на женщину. Как сообщили ИА «Высота 102 в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось 14 марта 2025 года в 12-30 час.

- прокомментировали в главке.Сегодня 25-летнего жителя Волжского нашли. Как выяснилось, он не имел прав на управление автомобилем. Он доставлен в подразделение полиции. В отношении мужчины составлены административные материалы.Волжанин признал свою вину и извинился за то, что по его вине пострадала женщина.К слову, оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.