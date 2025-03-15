Происшествия

В Волгоградской области со дна реки Бузулук подняли «Ниву»-амфибию

Происшествия 15.03.2025 16:26
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15.03.2025 16:26


В Новоаннинском районе завершены мероприятия по подъему из реки внедорожника. Об этом рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области. Напомним, накануне, 14 марта,  38-летний водитель «Нивы» в станице Филоновской, проигнорировав требования полицейских, попытался скрыться от стражей порядка.
Прямо на автомобиле он заехал на тонкий лед реки Бузулук и провалился. Мужчина сумел выбраться и убежал, а машина ушла на дно.
Сегодня его задержали. На него составлены административные материалы.
Скриншот видео ГУ МВД по Волгоградской области

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