В Волгоградской области со дна реки Бузулук подняли «Ниву»-амфибию

В Новоаннинском районе завершены мероприятия по подъему из реки внедорожника. Об этом рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области. Напомним,
накануне, 14 марта, 38-летний водитель «Нивы» в станице Филоновской, проигнорировав требования полицейских, попытался скрыться от стражей порядка.
Прямо на автомобиле он заехал на тонкий лед реки Бузулук и провалился. Мужчина сумел выбраться и убежал, а машина ушла на дно.
Сегодня его задержали. На него составлены административные материалы.
Скриншот видео ГУ МВД по Волгоградской области