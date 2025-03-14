Прокуратура пошла судиться с Росприроднадзором после осмотра нефтебазы-«грязнули» под Волгоградом

Апелляционная инстанция признала необоснованными действия Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, которая требовала привлечь к административной ответственности сотрудника Нижне-Волжского управления Росприроднадзора, передает V102.RU со ссылкой на природоохранное ведомство.

- Вышестоящий суд оставил без изменения постановление мирового суда и признал законными действия должностного лица Управления Росприроднадзора, - сообщили в управлении.

Подаче иска в суд предшествовала проверка нефтебазы ООО «ГСМ Сервис» в Городищенском районе, в ходе которой был установлен факт загрязнения почвы нефтепродуктами. Ранее в Росприроднадзор поступил запрос из полиции о выделении специалиста для участия в осмотре нефтебазы с привлечением сотрудников ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области для отбора проб образцов почвы. После проверки в Росприроднадзор поступил запрос из природоохранной прокуратуры о представлении материалов по результатам участия в осмотре места происшествия - нефтебазы ООО «ГСМ Сервис».





- Управлением на основании действующего законодательства было предложено прокурору, с целью предоставления конкретной информации и материалов о проведенных проверочных мероприятиях, обратиться в адрес отдела МВД России по Городищенскому району. Однако Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура посчитала действия Управления Росприроднадзора незаконными, в связи с чем возбудила административное дело в отношении должностного лица Управления Росприроднадзора по ст. 17.7 КоАП РФ и направила материал в мировой суд для рассмотрения, - рассказали в Росприроднадзоре.

Постановлением мирового судьи производство по делу было прекращено в связи с отсутствием в действиях должностного лица состава административного правонарушения. Однако представители прокуратуры обжаловали это решение в апелляционном порядке. Решение было оставлено без изменения.

Фото: Нижне-Волжского управления Росприроднадзора