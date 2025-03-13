Расследования

Дело депутата Распутиной поступило на новое рассмотрение в облсуд Волгограда

Расследования 13.03.2025 16:53
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13.03.2025 16:53


В Волгоградский областной суд на новое рассмотрение поступили материалы об уголовном преследовании депутата облдумы Татьяны Распутиной, которое ранее было прекращено, передает V102.RU.

Напомним, что в феврале текущего года Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре, рассмотрев кассационное представление зампрокурора Волгоградской области, постановил передать дело на новое судебное рассмотрение в суд апелляционной инстанции, но в ином составе суда.

В кассации зампрокурора области просил пересмотреть апелляционное постановление Волгоградского областного суда от 7 октября прошлого года о прекращении уголовного преследования парламентария. Тогда по итогам рассмотрения возбужденное уголовное дело в отношении Татьяны Распутиной было признано незаконным.

Как указано в кассационном постановлении, представитель прокуратуры назвал апелляционное постановление незаконным и необоснованным ввиду существенных нарушений уголовно-процессуального закона.

- Суд апелляционной инстанции, признавая незаконным постановление о возбуждении уголовного дела, оставил без внимания то обстоятельство, что закон не требует установления всех признаков преступления, но в качестве обязательного условия для возбуждения уголовного дела необходим тот минимум, который позволяет дать предварительную уголовно-правовую квалификацию содеянному, - приводятся в постановлении доводы зампрокурора. 

Он также выразил несогласие с выводами суда апелляционной инстанции об отсутствии в постановлении о возбуждении уголовного дела достаточных данных, свидетельствующих о признаках преступления, в том числе о наличии причинно-следственной связи между действиями Распутиной и наступившими последствиями в виде существенного нарушения прав муниципального образования, поскольку они противоречат установленным в рамках процессуальной проверки и досудебного производства фактическим обстоятельствам дела. 

Адвокат депутата в свою очередь просил в удовлетворении кассационного представления отказать и оставить апелляционное постановлен Волгоградского облсуда без изменения.

Кассационная инстанция согласилась с доводами надзорного ведомства и отменила апелляционное постановление Волгоградского облсуда, направив материалы по желобе адвоката на отмену постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Татьяны Распутиной на новое рассмотрение.

В материалах суда отмечается, что поводом для возбуждения уголовного дела стало постановление прокурора. 

- Основанием послужило наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ, содержащихся в материалах процессуальной проверки, - указывает кассационная инстанция.

Преступление, полагает следствие, было совершено Татьяной Распутиной еще в бытность работы на посту главы Светлоярского района Волгоградской области. По версии правоохранителей, Распутина нарушила установленный порядок обращения с муниципальным имуществом Светлоярского городского поселения при расселении граждан из аварийного жилого фонда. Действия главы района, как отмечается, привели к существенному нарушению прав муниципального образования в виде утраты двух жилых помещений, общей стоимостью 1 786 757, 20 рублей.

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