



В Волгограде сегодня, 7 октября, прошло заседание по жалобе адвоката депутата областной думы Татьяны Распутиной, в которой он просил отменить постановление о возбуждении уголовного дела. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоградский областной суд принял решение о прекращении уголовного преследования парламентария.

– По итогам судебного заседания Волгоградский областной суд признал постановление о возбуждении уголовного дела незаконным, – сообщили информагентству в пресс-службе суда.

Напомним, что Татьяна Распутина подозревалась следствием по статье Уголовного кодекса РФ о превышении полномочий – ст. 286 УК РФ. Преступление, полагает следствие, было совершено ею еще в бытность работы на посту главы Светлоярского района Волгоградской области. По версии правоохранителей, Распутина нарушила установленный порядок обращения с муниципальным имуществом Светлоярского городского поселения.

Ранее Светлоярский районный суд не усмотрел нарушений со стороны органов следствия. Жалобу адвоката Распутиной Михаила Растрыгина на действия (бездействия) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство (ст. 125 УПК РФ) райсуд оставил без удовлетворения. Меж тем, защитник депутата настаивал на том, что принятое нижестоящим судом решение не соответствует требованиям законности и обоснованности и обжаловал его в Волгоградском облсуде.

Отметим, что уголовное преследование не помешало Татьяне Распутиной принять участие в сентябрьских выборах. Она успешно прошла в новый состав Волгоградской областной думы и даже возглавила один из комитетов в парламенте – по государственному строительству, местному самоуправлению, развитию территорий и информационной политике.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы