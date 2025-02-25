Волгоградский областной суд повторно рассмотрит уголовное дело депутата облдумы Татьяны Распутиной, которое ранее было прекращено. Такое решение, как передает V102.RU, принял Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре.

В материалах суда указано, что основанием для отмены решения суда апелляционной инстанции послужило существенное нарушение уголовно-процессуального закона.

- Апелляционное постановление (не по существу обвинения) отменено и возвращено на новое апелляционное рассмотрение, - указано в карточке дела.

Жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подавала прокуратура Волгоградской области. В надзорном ведомстве это решение не комментируют.

В Волгоградском областном суде в свою очередь сообщили, что уголовное дело в отношении Татьяны Распутиной к ним пока не поступало.

Напомним, что 7 октября 2024 года Волгоградский областной суд принял решение о прекращении уголовного преследования парламентария. По итогам рассмотрения возбужденное уголовное дело в отношении Татьяны Распутиной было признано незаконным.

Татьяна Распутина подозревалась следствием по статье Уголовного кодекса РФ о превышении полномочий – ст. 286 УК РФ. Преступление, полагает следствие, было совершено ею еще в бытность работы на посту главы Светлоярского района Волгоградской области. По версии правоохранителей, Распутина нарушила установленный порядок обращения с муниципальным имуществом Светлоярского городского поселения.