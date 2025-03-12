



Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках рабочей поездки в Волгоград 12 марта встретилась с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором. Кроме того, как сообщает ИА «Высота 102», омбудсмен поднялась на колокольню Александро-Невского собора и впервые, по ее словам, попробовала себя в роли звонаря.





– В Волгограде впервые в жизни, с благословения митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора, звонила в колокола. Дух захватывает от простора и величия храма, который является копией разрушенного в 30-е годы собора в честь Александра Невского. Его восстановили к 800-летию со дня рождения благоверного князя, приложилась к частичкам его мощей, – поделилась эмоциями у себя в соцсетях правозащитница.

Также Львовой-Беловой удалось обсудить с митрополитом Феодором открытие при храме кризисного центра для помощи мамам с детьми.

– Хорошая финальная точка в работе на Волгоградской земле, – отметила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.

Напомним, ранее Мария Львова-Белова в здании администрации региона встретилась с губернатором Андреем Бочаровым. В ходе общения участники встречи обсудили вопросы реализации в Волгоградской области проектов в сфере материнства и детства, профилактики социального сиротства.

Фото: Мария Львова-Белова / t.me