Андрей Бочаров в Волгограде встретился с Марией Львовой-Беловой





Сегодня, 12 марта, в Волгограде в здании администрации региона прошла встреча губернатора Андрея Бочарова с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе общения участники встречи обсудили вопросы реализации в Волгоградской области проектов в сфере материнства и детства, профилактики социального сиротства.

По информации пресс-службы волгоградского губернатора, Андрей Бочаров и Мария Львова-Белова отметили конструктивное взаимодействие волгоградских властей с аппаратом детского омбудсмена и профильными организациями.

Сегодня в ходе рабочего визита в Волгоград Мария Львова-Белова примет участие в межрегиональном форуме «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства» в рамках всероссийской инспекции Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

По данным администрации Волгоградского региона, участниками форума станут порядка 500 специалистов из субъектов ЮФО, включая новые территории.

– На форуме будут рассмотрены вопросы профилактики социального сиротства, регионы поделятся методиками, обменяются опытом по работе с семьями в сложной жизненной ситуации, форматам восстановления родительских прав, по развитию инфраструктуры для детей с инвалидностью. Свои практики представит и Волгоградская область. Особое внимание уделят решению задач в демографической сфере и молодежной политике, – передает обладмин.