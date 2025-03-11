Расследования

Массовый снос деревьев на проспекте Университетский возмутил волгоградцев

Расследования 11.03.2025 19:01
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11.03.2025 19:01


Жители Волгограда выразили возмущение массовым уничтожением деревьев на проспекте Университетский в Советском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, несколько дней с начала марта в границах улиц Панфиловская и Карагандинская бригады рабочих под корешок срубали тополя, вязы и другие деревья, которые росли здесь много лет. 
- Эти деревья защищали дома от шума и пыли от машин, теперь все здесь голое. При этом почти все деревья, а это несколько десятков, судя по пенькам, были совершенно здоровы! – негодуют волгоградцы. 
Некоторые горожане даже обратились в отдел полиции Советского района с заявлением с просьбой провести проверку по факту уничтожения деревьев, посчитав, что лесорубы причинили «значительный ущерб природе и охраняемому праву граждан на благоприятную окружающу среду».  Однако, утверждают волгоградцы, никаких мер по этому поводу предпринято не было. В связи с этим один из местных жителей даже обратился с жалобой в Советский районный суд  на бездействие правоохранителей. 

Однако выяснилось, что деревья на проспекте Университетский вырубались в рамках заключенного МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района» контракта с ООО «Гринпарк». Как следует из данных сайта госзакупок, еще в январе компания стала победителем электронного аукциона на благоустройство данной территории. За 55,2 миллиона рублей (при начальной стоимости контракта в 71 миллион) фирма обязалась обустроить территорию около Советского ЗАГСа. 

Как следует из условий контракта, вместо спиленных деревьев здесь планируется высадить крупномеры калины, ивы, липы, клена, ели, а также можжевельник и спирею. Также подрядчик выложит данный участок плиткой, установит скамейки, арт-объект в виде «Сердца», видеонаблюдение, освещение,  проведет поливочный водопровод, уложит газон. Работы должны быть закончены к осени этого года. 
Фото читателей V102.RU

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