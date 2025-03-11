Эксперты выяснили настоящую зарплату среднего класса в России





Представители среднего класса в России в среднем зарабатывают 75 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ.

Такой вывод эксперты сделали по итогам онлайн-опроса трех тысяч человек. Участники опроса отбирались среди жителей городов с населением более 100 тысяч человек, а также с высшим образованием

Материальное положение оценивалось экспертами на основе их субъективной оценки - способности приобретать дорогую бытовую технику, а также совершать более дорогостоящие покупки.

Примечательно, что при средней зарплате в 75 тысяч ежемесячные расходы россиян значительно выше – 83 тысячи рублей.