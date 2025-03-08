Спорт

Волгоградские ватерполисты в гостях дважды обыграли подмосковный «Штурм-2002»

Спорт 08.03.2025 14:40
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08.03.2025 14:40


Ватерполисты волгоградского «Спартака» в последнем туре мужской Суперлиги в двух матчах обыграли «Штурм-2002» из подмосковной Рузы со счетом 11:7 и 12:10, сообщает V102.RU.

К заключительному туру «Спартак» гарантировал себе третье место в турнирной таблице. Первые две строчки заняли казанский «КОС-Синтез» и астраханское «Динамо-СШОР», которому красно-белые дома оба раза уступили в прошлом туре. «Штурм-2002» является явным аутсайдером чемпионата, поэтому спартаковцы изначально имели очень хорошие шансы добиться положительных исходов в подмосковном бассейне. Отметим, именно с клубом из Рузы волгоградская команда сыграет в 1/4 финала Суперлиги, поэтому двухматчевое противостояние в Рузе можно было считать генеральной репетицией стартового раунда плей-офф.

В первом поединке Сергей Буланаев и Владимир Нежинский отметились по разу. При этом хозяева до перерыва сравняли - 3:3. В следующей восьмиминутке попадания Константина Шейкина и Тимура Шайхутдинова вернули волгоградцам преимущество. Затем «штурмовики» отыграли один мяч, но вскоре Артем Жабкин с пенальти восстановил отрыв «плюс два». В третьей четверти соперники по разу поразили ворота друг друга. В заключительном периоде подопечные Владимира Карабутова на деле продемонстрировали разницу в классе, оставив заключительный отрезок за собой - 4:2, что принесло действующим вице-чемпионам России победу в матче - 11:7.

В повторном поединке счет открыли подмосковные ватерполисты. После пропущенного мяча спартаковцы активизировались и выиграли четверть - 4:2. В следующей восьмиминутке красно-белые продолжили ярко действовать в атаке и отправили еще пять мячей в сетку ворот хозяев, на что те ответили всего двумя реализованными моментами. К большому перерыву «Спартак» лидировал уверенно - 9:4. В третьей четверти «штурмовикам» удалось сократить отставание до трех мячей, однако в концовке отрезка в большинстве отличился Тимур Шайхутдинов и оформил преимущество «плюс четыре». Последний период остался за хозяевами бассейна - 3:1. При этом на общий итог это не повлияло - «Спартак» снова выиграл со счетом 12:10. 

Две победы на выезде добавили красно-белым положительных эмоций перед стартом в плей-офф. Теперь спартаковцы начнут поход за медалями чемпионата России в первом матче 1/4 финала Суперлиги на выезде со «Штурмом-2002» 29 марта. Ответная встреча состоится 4 апреля в Волгограде.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: V102.RU (архив)

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