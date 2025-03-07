В Камышине осудили банду, заманившую жертву на свидание





Камышинский городской суд Волгоградской области вынес приговор четверке молодых людей, среди которых оказалась одна несовершеннолетняя, за разбой, совершенный по предварительному сговору. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, на скамье подсудимых оказались двое парней и две девушки, которые решили ограбить одного мужчину, заманив его на фейковое свидание. Камышинский городской суд Волгоградской области вынес приговор четверке молодых людей, среди которых оказалась одна несовершеннолетняя, за разбой, совершенный по предварительному сговору. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, на скамье подсудимых оказались двое парней и две девушки, которые решили ограбить одного мужчину, заманив его на фейковое свидание.

В мае прошлого года один из юношей через приложение онлайн-знакомств назначил Денису Д. встречу от имени вымышленной несовершеннолетней девушки, на что последний согласился. В мае прошлого года один из юношей через приложение онлайн-знакомств назначил Денису Д. встречу от имени вымышленной несовершеннолетней девушки, на что последний согласился.

Когда одна из девушек привела жертву в условленное место – за автомойку «Про спорт», молодой человек с товарищем напали на ничего не подозревающего мужчина и жестоко его избили. Когда одна из девушек привела жертву в условленное место – за автомойку «Про спорт», молодой человек с товарищем напали на ничего не подозревающего мужчина и жестоко его избили.

После чего бандиты похитили у мужчины мобильный телефон марки «POCO X4 Pro» и потребовали от него денег. Потерпевшему ничего не оставалось, как отдать им банковскую карту и сообщить пин-код. Впоследствии с карты были сняты 11 тысяч рублей. После чего бандиты похитили у мужчины мобильный телефон марки «POCO X4 Pro» и потребовали от него денег. Потерпевшему ничего не оставалось, как отдать им банковскую карту и сообщить пин-код. Впоследствии с карты были сняты 11 тысяч рублей.

Подсудимые так и не признали свою вину, однако суд признал их виновными. Подсудимые так и не признали свою вину, однако суд признал их виновными.

Максим С. и Вадим Б. отправятся отбывать наказание в виде 3 лет лишения свободы, Арина М. получила 2 года в колонии общего режима. А несовершеннолетняя участница разбойного нападения, Дарья Ш. приговорена к полутора годам в воспитательной колонии. Максим С. и Вадим Б. отправятся отбывать наказание в виде 3 лет лишения свободы, Арина М. получила 2 года в колонии общего режима. А несовершеннолетняя участница разбойного нападения, Дарья Ш. приговорена к полутора годам в воспитательной колонии.

Также с трех совершеннолетних осужденных в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере по 150 000 рублей с каждого. Законный представитель несовершеннолетней должен будет выплатить мужчине 100 000 рублей. Также с трех совершеннолетних осужденных в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере по 150 000 рублей с каждого. Законный представитель несовершеннолетней должен будет выплатить мужчине 100 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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