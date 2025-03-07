В Камышине осудили банду, заманившую жертву на свидание

Расследования 07.03.2025 11:27
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07.03.2025 11:27
Камышинский городской суд Волгоградской области вынес приговор четверке молодых людей, среди которых оказалась одна несовершеннолетняя, за разбой, совершенный по предварительному сговору. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, на скамье подсудимых оказались двое парней и две девушки, которые решили ограбить одного мужчину, заманив его на фейковое свидание.
В мае прошлого года один из юношей через приложение онлайн-знакомств назначил Денису Д. встречу от имени вымышленной несовершеннолетней девушки, на что последний согласился.
Когда одна из девушек привела жертву в условленное место – за автомойку «Про спорт», молодой человек с товарищем напали на ничего не подозревающего мужчина и жестоко его избили.
После чего бандиты похитили у мужчины мобильный телефон марки «POCO X4 Pro» и потребовали от него денег. Потерпевшему ничего не оставалось, как отдать им банковскую карту и сообщить пин-код. Впоследствии с карты были сняты 11 тысяч рублей.
Подсудимые так и не признали свою вину, однако суд признал их виновными.
Максим С. и Вадим Б. отправятся отбывать наказание в виде 3 лет лишения свободы, Арина М. получила 2 года в колонии общего режима. А несовершеннолетняя участница разбойного нападения, Дарья Ш. приговорена к полутора годам в воспитательной колонии.
Также с трех совершеннолетних осужденных в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере по 150 000 рублей с каждого. Законный представитель несовершеннолетней должен будет выплатить мужчине 100 000 рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Фото V102.RU
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