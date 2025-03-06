Расследования

Житель Урюпинска закредитовал друга на 1,2 млн рублей

Расследования 06.03.2025 20:37
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06.03.2025 20:37

Урюпинский городской суд Волгоградской области огласил приговор 34-летнему местному жителю, которые был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, мужчина для игры на бирже без спроса закредитовал своего друга на 1,2 миллиона рублей. 

24 сентября прошлого года подсудимый в ходе встречи с другом попросил с его телефона осуществить денежный перевод. Тогда фигурант и оформил кредит и перевел крупную сумму себе на счет. Потерпевший узнал об этом только, когда ему пришло сообщение из банка о необходимости погашения задолженности по кредиту. 

Свою вину мужчина полностью признал и погасил весь долг. 

- С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновного и мнения потерпевшего, просившего не назначать фигуранту дела наказание в виде реального лишения свободы, суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - добавили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

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