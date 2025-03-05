Спорт

В Волгограде на новый срок переизбрали руководство регионального «Динамо»

Спорт 05.03.2025 13:25
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05.03.2025 13:25


В Волгограде прошла ХХII отчетно-выборная конференция областной организации Общества «Динамо». Как сообщает ИА «Высота 102», по итогам мероприятия участники приняли решение о продлении полномочий Председателя и заместителей регионального спортобщества. 

В числе приглашенных гостей на отчетно-выборной конференции, которая проходила на базе Волгоградской академии МВД России, были руководители силовых ведомств, руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин, главы органов исполнительной власти Волгоградской области. 

С докладом об итогам пятилетней работы выступил первый заместитель председателя волгоградского «Динамо» Михаил Абрамов. Участники признали результаты удовлетворительными и отвечающими требованиям организации, а также определили приоритеты деятельности на ближайшие годы. 



Кроме того, доклады представили замначальника Главного управления МВД России по Волгоградской области генерал-майор Вадим Леншин, замначальника Управления ФСИН России по Волгоградской области полковника внутренней службы Алексей Макаренко, замначальника Волгоградской академии МВД России полковник Александр Редько и глава регионального совета ветеранов Волгоградской областной организации Общества «Динамо» Юрий Староватых. 


Приоритетными направлениями в работе Волгоградской областной организации Общества «Динамо» остаются развитие детско-юношеского спорта, создание благоприятных условий для популяризации здорового образа жизни среди широких слоев населения города Волгограда и области, введение эффективных мер поддержки и реабилитации участников СВО и членов их семей, организация и проведение занятий по огневой и физической подготовке сотрудников федеральных органов исполнительной власти, – подчеркнули по итогам прошедшей конференции в спортобществе. 

Генерал-лейтенант Александр Ларин продолжит работу в качестве Председателя Волгоградской областной организации Общества «Динамо». Его первым заместителем остается полковник внутренней службы Михаил Абрамов.  

Фото Волгоградской областной организации Общества «Динамо»

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