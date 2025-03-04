В школах Михайловки прошли массовые эвакуации из-за угроз неизвестных «минеров»

Происшествия 04.03.2025 15:29
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04.03.2025 15:29
В Михайловке Волгоградской области сегодня, 4 марта, прошла массовая эвакуация городских школ. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, занятия были прерваны в школах №№2,3, 4, 5, 9 и 10. По свидетельству очевидцев, учеников быстро выводили из образовательных учреждений, после чего к школам подъезжали машины спецслужб и полицейские. Детей временно размещали в домах культуры, культурном центре и других городских зданиях, после чего многих забирали домой родители.
Напомним, как сообщало V102.RU, сначала стало известно об эвакуации учеников школ №№4 и 5. При этом директор школы №5 Александр Дубровин заверил корреспондента ИА «Высота 102», что эти мероприятия носили учебный характер.
Между тем, в других школах не стали скрывать, что ученики были эвакуированы из-за анонимных угроз о минировании.
- Нет, эвакуация неучебная, как и у всех, было сообщение, - пояснили в школе №2.
Такую же информацию озвучили и в школе №10.
Между тем, за последний месяц в Михайловке из-за ложных сообщений о минировании ранее эвакуировали учеников школ №3 и №11. При этом родителям учеников школы №11 педагоги честно сообщили о причине отмены уроков, а учителя школы №3 не стали раскрывать подробностей произошедшего. Детям при этом поясняли, что занятия отменены из-за возгорания.
В ГУ МЧС по Волгоградской области не стали комментировать сегодняшние события в Михайловке, пояснив, что вызовы поступали по системе 112.
Фото Новое время Михайловка VK.com
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