В Михайловке эвакуировали две школы

Происшествия 04.03.2025 14:18
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04.03.2025 14:18
В Михайловке Волгоградской области сегодня, 4 марта, были прерваны занятия в двух школах - №№4 и 5. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, машины спецслужб подъехали к зданиям образовательных учреждений, расположенных на улицах Смехова и Энгельса после того, как из школ вывели учеников, которых отвели на время в местное ДК и молодежный центр. После проверки зданий кинологами многих детей забрали родители.
Как пояснил ИА «Высота 102» директор школы №5 Александр Дубровин, эвакуация учеников и персонала была учебной. В школе №4 никто из сотрудников на звонок не ответил. В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что не комментируют эти события, так как вызовы прошли по системе 112.
Напомним, за последний месяц в Михайловке дважды проводились эвакуации школ - №3 и №11. Занятия прерывались из-за ложных сообщений о заминировании. При этом детям поясняли, что причиной эвакуации являлось задымление в помещении образовательных учреждений.
Фото Михайловка online t.me
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