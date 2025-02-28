«Дети выбежали без портфелей»: в Михайловке эвакуировали школу №3

Происшествия 28.02.2025 15:06
0
28.02.2025 15:06
В Михайловке Волгоградской области сегодня, 28 февраля, пришлось неожиданно прервать уроки в школе №3, расположенной на улице Мичурина. Как рассказали родители младшеклассников, в одиннадцатом часу утра им неожиданно пришло сообщение от учительницы с просьбой забрать детей из школы из-за срочной эвакуации.
– Бросилась, сломя голову, в школу, – рассказывает одна из родительниц. – Оказалось, дети выбежали без портфелей и телефонов, настолько все стремительно произошло. Только куртки успели надеть.
Учеников временно перевели в другую школу для слабовидящих детей, расположенную недалеко от школы №3. Однако уже через некоторое время школьникам разрешили вернуться в альма-матер после того, как полиция и спасатели проверили здание.
– Детям сказали, что, якобы в школе произошел пожар, – поделились родители. – Но нам пояснили, что пришло сообщение о будто бы заложенной бомбе. Слава Богу, ничего не подтвердилось.
Напомним, в конце января в Михайловке также пришлось эвакуировать школу №11 из-за ложного сообщения о якобы минировании образовательного учреждения. При этом детям также сказали, что произошло небольшое задымление.
Фото Михайловка online t.me
Под Волгоградом водитель иномарки погиб в жестком ДТП с Toyota Land Cruiser28.02.2025 11:35
Происшествия 28.02.2025 11:35
«Бинго» с тремя авто в Волжском попало на камеру28.02.2025 09:01
Происшествия 28.02.2025 09:01
Под Волгоградом иномарка протаранила кафе28.02.2025 08:33
Происшествия 28.02.2025 08:33
В Волгограде очевидцы сняли на видео последствия ДТП с военным КАМАЗом27.02.2025 19:56
Происшествия 27.02.2025 19:56
Тело утонувшего рыбака достали из речки в Волгоградской области27.02.2025 17:50
Происшествия 27.02.2025 17:50
В Волгограде дрифтер улетел в столб на ул. 8-й Воздушной Армии27.02.2025 17:46
Происшествия 27.02.2025 17:46
В Волгограде осудили мужчину, расстрелявшего автобус №7727.02.2025 11:19
Происшествия 27.02.2025 11:19
«Там просто ужас»: в Волгограде из-за повреждения водовода затопило проезд Дорожников27.02.2025 10:02
Происшествия 27.02.2025 10:02
Водитель иномарки погиб в железном месиве на Третьей продольной у Волгограда27.02.2025 09:32
Происшествия 27.02.2025 09:32
Суд арестовал волгоградца, справившего нужду на здание Дома Офицеров26.02.2025 19:08
Происшествия 26.02.2025 19:08
Во МЭС Юга назвали причину массового отключения света в Волгограде26.02.2025 15:55
Происшествия 26.02.2025 15:55
Волгоград оказался частично обесточен из-за масштабного сетевого сбоя26.02.2025 14:50
Происшествия 26.02.2025 14:50
В Волжском водитель иномарки протаранил автомобиль и удрал с места ДТП26.02.2025 14:23
Происшествия 26.02.2025 14:23
Волгоградец в ходе уличного конфликта переломал кости прохожему26.02.2025 13:03
Происшествия 26.02.2025 13:03
Наезд «Нивы» на пешехода в центре Волгограда засняли камеры наблюдения26.02.2025 10:58
Происшествия 26.02.2025 10:58