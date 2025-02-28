Происшествия

«Дети выбежали без портфелей»: в Михайловке эвакуировали школу №3

Происшествия 28.02.2025 15:06
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28.02.2025 15:06


В Михайловке Волгоградской области сегодня, 28 февраля, пришлось неожиданно прервать уроки в школе №3, расположенной на улице Мичурина. Как рассказали родители младшеклассников, в одиннадцатом часу утра им неожиданно пришло сообщение от учительницы с просьбой забрать детей из школы из-за срочной эвакуации.
– Бросилась, сломя голову, в школу, – рассказывает одна из родительниц. – Оказалось, дети выбежали без портфелей и телефонов, настолько все стремительно произошло. Только куртки успели надеть. 
Учеников временно перевели в другую школу для слабовидящих детей, расположенную недалеко от школы №3. Однако уже через некоторое время школьникам разрешили вернуться в альма-матер после того, как полиция и спасатели проверили здание. 
– Детям сказали, что, якобы в школе произошел пожар, – поделились родители. – Но нам пояснили, что пришло сообщение о будто бы заложенной бомбе. Слава Богу, ничего не подтвердилось. 
Напомним, в конце января в Михайловке также пришлось эвакуировать школу №11 из-за ложного сообщения о якобы минировании образовательного учреждения. При этом детям также сказали, что произошло небольшое задымление. 
Фото Михайловка online t.me

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