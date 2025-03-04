



В Волгограде полицией задержаны двое болельщиков после матча между командами СК «Ротор» и ФК «Урал». Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, причиной стала драка между фанатскими секторами клубов.

Установлено, что во время игры между болельщиками произошел конфликт, который перерос в драку. Нарушители были доставлены в отдел полиции.

- В отношении 22-летнего жителя Среднеахтубинского района и 27-летнего волжанина составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ - «‎Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», - уточнили в пресс-службе регионального МВД.





Теперь волгоградцам грозит административный штраф до двадцати тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток с запретом на посещение официальных спортивных соревнований на срок от одного года до семи лет.

Материалы направлены в суд для рассмотрения.

Напомним, волгоградский «Ротор» 3 марта дома в присутствии 8602 зрителей сыграл вничью с «Уралом» из Екатеринбурга со счетом 0:0 в 22-м туре Первой лиги.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области