Газон подвел? Волгоградский «Ротор» сыграл по нулям с «Уралом»





Волгоградский «Ротор» сегодня, 3 марта, дома в присутствии 8602 зрителей сыграл вничью с «Уралом» из Екатеринбурга со счетом 0:0 в 22-м туре Первой лиги, сообщает V102.RU. Волгоградский «Ротор» сегодня, 3 марта, дома в присутствии 8602 зрителей сыграл вничью с «Уралом» из Екатеринбурга со счетом 0:0 в 22-м туре Первой лиги, сообщает V102.RU.

В составе хозяев на стартовый матч весенней части сезона вышли четыре футболиста, которые перешли в клуб в зимнее трансферное окно - защитник Александр Клещенко, нападающие Илья Сафронов и Максим Турищев, а капитаном сине-голубых в этой встрече стал еще один новичок - полузащитник Сергей Макаров. Место в воротах занял Никита Чагров. В стане «Урала» с первых минут появились статусные новички - голкипер Александр Селихов и форвард Евгений Марков. В составе хозяев на стартовый матч весенней части сезона вышли четыре футболиста, которые перешли в клуб в зимнее трансферное окно - защитник Александр Клещенко, нападающие Илья Сафронов и Максим Турищев, а капитаном сине-голубых в этой встрече стал еще один новичок - полузащитник Сергей Макаров. Место в воротах занял Никита Чагров. В стане «Урала» с первых минут появились статусные новички - голкипер Александр Селихов и форвард Евгений Марков.

Волгоградцы начали поединок чуть активнее. И уже на третьей минуте Илья Сафронов вышел на рандеву с Селиховым в штрафной - вратарь отразил опасный удар Ильи. Вскоре гости ответили своим моментом. После навеса со стандарта бразилец Итало опасно пробил головой c близкой дистанции. К счастью для хозяев, мяч не угодил в створ. Волгоградцы начали поединок чуть активнее. И уже на третьей минуте Илья Сафронов вышел на рандеву с Селиховым в штрафной - вратарь отразил опасный удар Ильи. Вскоре гости ответили своим моментом. После навеса со стандарта бразилец Итало опасно пробил головой c близкой дистанции. К счастью для хозяев, мяч не угодил в створ.

Уральцы постепенно завладели территориальным преимуществом и больше времени проводили на чужой половине. Однако оборона сине-голубых была надежна и не позволила соперникам создать по-настоящему острых моментов по итогам тайма. При этом и подопечные Дениса Бояринцева не сильно преуспели в атакующей фазе, оставив без работы на последнем рубеже Александра Селихова. Вероятно, одной из причин малого количества ярких комбинаций можно считать очень плохое по качеству поле, ситуацию с которым дирекция стадиона пообещала вскоре Уральцы постепенно завладели территориальным преимуществом и больше времени проводили на чужой половине. Однако оборона сине-голубых была надежна и не позволила соперникам создать по-настоящему острых моментов по итогам тайма. При этом и подопечные Дениса Бояринцева не сильно преуспели в атакующей фазе, оставив без работы на последнем рубеже Александра Селихова. Вероятно, одной из причин малого количества ярких комбинаций можно считать очень плохое по качеству поле, ситуацию с которым дирекция стадиона пообещала вскоре исправить . Мяч в некоторых ситуациях буквально дробил по газону, что заметно сбило атакующий потенциал обеих команд.

Отметим, в первой половине было много единоборств, а главный арбитр Инал Танашев задал высокую планку борьбы и зафиксировал только шесть нарушений на двоих. А что касается непосредственно игровой составляющей, то нулевую ничью к перерыву можно считать вполне закономерным результатом. Отметим, в первой половине было много единоборств, а главный арбитр Инал Танашев задал высокую планку борьбы и зафиксировал только шесть нарушений на двоих. А что касается непосредственно игровой составляющей, то нулевую ничью к перерыву можно считать вполне закономерным результатом.

На 55-й минуте после равного начала второго тайма хозяева убежали в стремительную контратаку. Максим Турищев с левого края коварно пробил, однако попал точно в Селихова. На 61-й минуте Бояринцев произвел тройную замену - покинули поле Мальцев, Сафронов и Макаров, а вошли в игру Шильников, Касимов и Кухарчук. На 66-й минуте «Урал» заработал право на опасный стандарт рядом со штрафной. Евгений Марков отметился хлестким выстрелом - на месте оказался Никита Чагров, в падении совершивший важнейшее спасение. На 55-й минуте после равного начала второго тайма хозяева убежали в стремительную контратаку. Максим Турищев с левого края коварно пробил, однако попал точно в Селихова. На 61-й минуте Бояринцев произвел тройную замену - покинули поле Мальцев, Сафронов и Макаров, а вошли в игру Шильников, Касимов и Кухарчук. На 66-й минуте «Урал» заработал право на опасный стандарт рядом со штрафной. Евгений Марков отметился хлестким выстрелом - на месте оказался Никита Чагров, в падении совершивший важнейшее спасение.

Команды все чаще стали проводить атаки в попытках забить столь нужный гол и вырвать победу. На 73-й минуте угрожал воротам гостей Евгений Болотов - после его удара мяч пролетел над перекладиной. Вскоре Денис Бояринцев получил желтую карточку за проявленные эмоции и несогласие с решением судьи, который не зафиксировал нарушение в пользу «Ротора» в спорной ситуации. Страсти на поле кипели с обеих сторон. Выражалось это и в жестких стыках, и в отчаянной борьбе за инициативу в концовке. Команды все чаще стали проводить атаки в попытках забить столь нужный гол и вырвать победу. На 73-й минуте угрожал воротам гостей Евгений Болотов - после его удара мяч пролетел над перекладиной. Вскоре Денис Бояринцев получил желтую карточку за проявленные эмоции и несогласие с решением судьи, который не зафиксировал нарушение в пользу «Ротора» в спорной ситуации. Страсти на поле кипели с обеих сторон. Выражалось это и в жестких стыках, и в отчаянной борьбе за инициативу в концовке.

И все же более активными в финальном отрезке оказались волгоградцы, отдавшие много сил для выигрышного исхода. Но сине-голубым не хватило конкретики в завершающей стадии атаки, в результате чего болельщики, собравшиеся сегодня вечером на «Волгоград Арене» в холодную погоду, голов в матче так и не увидели - 0:0. И все же более активными в финальном отрезке оказались волгоградцы, отдавшие много сил для выигрышного исхода. Но сине-голубым не хватило конкретики в завершающей стадии атаки, в результате чего болельщики, собравшиеся сегодня вечером на «Волгоград Арене» в холодную погоду, голов в матче так и не увидели - 0:0.

Таким образом, после возобновления сезона «Ротор» остался на седьмом месте и имеет в активе теперь 31 очко. В следующем туре сине-голубые на выезде сразятся с калининградской «Балтикой» 10 марта. Начало встречи в 20-00 ч. Таким образом, после возобновления сезона «Ротор» остался на седьмом месте и имеет в активе теперь 31 очко. В следующем туре сине-голубые на выезде сразятся с калининградской «Балтикой» 10 марта. Начало встречи в 20-00 ч.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» /vk.com (архив)



