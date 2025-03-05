Экология

Локомотивное депо «Сарепта» в Волгограде заплатило 200 тыс. рублей ущерба за мазутные ямы

Экология 05.03.2025 07:51
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05.03.2025 07:51


Более 200 тысяч рублей ущерба добровольно выплатило ООО «ЛокоТех-Сервис» за загрязнение почвы мазутом в Красноармейском районе Волгограда. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Напомним, что факт загрязнения почвы нефтепродуктами был выявлен осенью 2024 года на территории северного локомотивного депо «Сарепта», которое  выполняет технический осмотр и ремонт тепловозов. Выездная проверка проводилась совместно с Волгоградским ЛУ МВД России на транспорте.

Локомотивное депо «Сарепта» — подразделение ООО «ЛокоТех-Сервис», выполняющее технический осмотр тепловозов и ремонтные работы железнодорожного транспорта в Волгоградской области. Проверка этого предприятия проводилась по вопросу нарушения требований природоохранного законодательства. 

- В рамках проводимой проверки были выявлены нарушения по ч. 2 ст. 8.6, ч. 3 ст. 8.21, ст.ст. 8.1, 8.5 КоАП РФ. В этой связи, юридическое и должностное лица ООО «ЛокоТех-Сервис» привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Кроме того, в ходе осмотра территории северного локомотивного депо «Сарепта» установлен факт загрязнения почвы нефтепродуктами, - пояснили в природоохранном ведомстве.

Сумма ущерба составила 234 509 рублей. В настоящее время он полностью возмещен.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора

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