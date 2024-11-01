Экология

Локомотивное депо «Сарепта» залило волгоградскую землю мазутом

Экология 01.11.2024 06:38
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01.11.2024 06:38


В Красноармейском районе Волгограда выявлен факт загрязнения почвы нефтепродуктами на территории северного локомотивного депо «Сарепта», которое  выполняет технический осмотр и ремонт тепловозов. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, сотрудники которого вместе с Волгоградским ЛУ МВД России на транспорте принимали участие в выездной проверке. 

Локомотивное депо «Сарепта» — подразделение ООО «ЛокоТех-Сервис», выполняющее технический осмотр тепловозов и ремонтные работы железнодорожного транспорта в Волгоградской области. Проверка этого предприятия проводилась по вопросу нарушения требований природоохранного законодательства. 

- В рамках проводимой проверки осуществлен осмотр территории северного локомотивного депо «Сарепта», в ходе которого установлен факт загрязнения почвы нефтепродуктами, - сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора. - По результатам проведенных филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области лабораторных исследований и измерений отобранных проб почвы, установлено превышение концентраций загрязняющих веществ по нефтепродуктам в 17 раз. Площадь загрязненной территории составила 30,96 кв.м.


В ходе проверки выявлены и другие нарушения природоохранного законодательства, которые касаются эксплуатации газоочистного оборудования, предоставления отчетности, отсутствия паспортов на ряд опасных отходов производства и потребления и др. Вышеуказанные факты образуют составы административных правонарушений по четырем статьям КоАП РФ.

Вред, причиненный почвам в результате загрязнения нефтепродуктами, оценивается в 234 509 рублей. Материалы переданы в Волгоградское ЛУ МВД России на транспорте для принятия мер реагирования.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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