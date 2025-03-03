



Состояние футбольного поля на стадионе «Волгоград Арена» должно измениться к концу марта – началу апреля. Об этом сегодня сообщили в администрации спортивного сооружения в ответ на недовольство фанатов, отметивших низкое качество покрытия футбольного поля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное заявление, газон на «Волгоград Арене» планируют пересеять сразу после матча «Ротора» с «Уралом».

– Причиной непривычно бледного цвета травяного покрытия стали резкие перепады температуры с «плюса» на «минус» с амплитудой порядка 15 градусов, которые наблюдались в течение последнего времени, и затем установившейся морозной погодой, – объяснили неприглядный вид футбольного поля в дирекции стадиона. – Все это не позволило растениям окрепнуть и покрыть поле плотным травостоем. После игры будет заново произведен сев, газон накроют пленкой, внесут удобрения.

Изумрудно зеленым, по оценкам специалистов, болельщики увидят газон более чем через две недели после нового сева. А нынешнее его состояние никак не должно повлиять на ход предстоящего матча:

– За 10 дней до матча были проведены все необходимые тесты: на вырываемость газона, тест климата, на твердость поверхности. Газон инспектировали сотрудники РФС и ФНЛ. Рисков для игроков нет, – заверили на «Волгоград Арене».

Напомним, что сегодня на домашнем поле «Ротор» сойдется в поединке с «Уралом» – начало матча запланировано на 19.30.