Болельщиков разочаровал новый газон на «Волгоград Арене»

Болельщикам удалось сфотографировать новый газон на «Волгоград Арене», где завтра, 3 марта, пройдет первый матч «Ротора» с «Уралом». Как сообщает ИА «Высота 102», на фото видно, что растительность на футбольном поле не совсем однородная, а местами имеет желтоватый цвет.
- Друзья, сегодня увидел нашу поляну на Волгоград-Арене... Честно, мне стало очень стыдно. Завтра вся страна увидит это позорево. В Краснодар, Песчанокопское и в Химки тоже зима внезапно пришла? Поля же достойные.... У нас это просто кошмар,
- поделился волгоградцев своими впечатлениями (орфография сохранена - прим. ред. V102.RU).
Напомним,
реновация газона на стадионе началась в начале декабря. Этапы обновления сначала публиковались в телеграм-канале «Волгоград Арены», однако уже долгое время о состоянии газона на данном ресурсе не сообщалось.
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