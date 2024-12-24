На «Волгоград Арене» взошли первые ростки нового газона

Спорт 24.12.2024 06:39
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24.12.2024 06:39
На «Волгоград Арене» в зимнее межсезонье продолжается реновация газона, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию стадиона.
Очередным этапом обновления поля стали заложенные семена лучших сортов газонной травы в свежую почву, прошедшие проверку во время спортивных соревнований самого высокого уровня, говорится в заявлении пресс-службы «Волгоград Арены». Кроме того, поле было обработано минеральными удобрениями. От процесса «накормления» газона зависит дальнейшая скорость роста травы. Отмечается, что на случай сильного похолодания поле могут накрыть мембранной тканью.
Напомним, реновация газона на «Волгоград Арене» стартовала в начале декабря сразу после заключительного домашнего матча «Ротора» в 2024 году. Уже в первых числах декабря здесь приступили к срезке старого газонного покрытия, пережившего и многочисленные футбольные матчи, и концерты звезд. Следующая игра на стадионе запланирована на март 2025 года — волгоградский клуб примет дома «Урал» из Екатеринбурга в 22-м туре Первой лиги.
Фото: Стадион «Волгоград Арена» /t.me
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