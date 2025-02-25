Расследования

Выступившей у Малахова волгоградке ужесточили приговор в апелляции

Расследования 25.02.2025 21:01
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25.02.2025 21:01


Сегодня, 25 февраля, уголовная коллегия Волгоградского облсуда ужесточила приговор Татьяне Беленок, которая на передаче у Андрея Малахова рассказала, что родила ребенка от бизнесмена, а после его заключения в тюрьму, стала  жертвой обстоятельств и мести. Женщина утверждала, что столкнулась с необоснованным уголовным преследованием.

- Приговор по делу Беленок оставили фактически без изменений, усилив лишь наказание, - сообщил в Telegram-канале ее адвокат  Виталий Григорьев. - Суд вынес в целом ожидаемое, но незаконное решение, по мнению защиты. Приговор оставили без изменений, внеся небольшие корректировки. Но главное – добавили дополнительное наказание: запрет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Принять такую несправедливость невозможно. Сейчас вся ее энергия направлена на здоровье сына, и это единственное, что действительно важно.  Будем продолжать бороться. Будем продолжать обжаловать. 


Напомним, что после выхода передачи на федеральном канале депутат Госдумы Андрей Свинцов пообещал помочь Татьяне Беленок и направить в ее интересах запросы в Генеральную прокуратуру и СК РФ. Парламентарий это сделал. На призыв о помощи отреагировать председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о возможном нарушении прав волгоградки.

Беленок, которая в период отношений с бизнесменом была директором его ресторанного комплекса «Сосновый бор», обвиняют в хищении почти 15 миллионов рублей. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был обжалован в апелляционном порядке.

На передаче у Малахова женщина утверждала, что денег она не брала, а дело в отношении нее сфабриковано. Беленок считает, что таким образом родственники осужденного бизнесмена хотят избавиться от претендентов на его бизнес. Она даже прошла проверку на полиграфе. Исследование показало, что Беленок не врёт.

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