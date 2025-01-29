Расследования

Бастрыкин отреагировал на призыв о помощи волгоградки в студии Малахова

Расследования 29.01.2025 21:10
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29.01.2025 21:10


Председатель СК РФ поручил провести проверку по информации о возможном нарушении прав волгоградки, которая выступила на передаче у Андрея Малахова на федеральном канале. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, женщина утверждала, в частности, что столкнулась с необоснованным уголовным преследованием.
Напомним, на передаче у известного тележурналиста обсуждалась история Татьяны Беленок, которая утверждала, что 13 лет назад родила сына от влиятельного бизнесмена Владимира Зубкова, в настоящее время отбывающего наказание по обвинению в терроризме вместе с бывшим руководителем СУ СК по Волгоградской области Михаилом Музраевым. По словам женщины, теперь ей мстит его бывшая жена, а также деловые партнеры отца ее ребенка.
При этом обсуждение перипетий личной жизни героев перетекло в другое русло – споры вокруг известного комплекса отдыха «Сосновый бор», который в настоящее время законсервирован. Однако, как выяснилось, страсти вокруг этого актива также кипят нешуточные.
ИА «Высота 102» подробно рассказывало о том, что происходило в студии Андрея Малахова, в публикациях «Тайна на миллиард: жена и любовница бизнесмена Зубкова выясняют отношения на федеральном канале»  и «Любовнице ресторатора Зубкова в Москве пообещали защиту от влиятельных волгоградских кланов».


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