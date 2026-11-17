

Портал «Объясняем.РФ» подготовил рекомендации по бесплатному ремонту бытовой техники даже при отсутствии гарантийного талона.



Если купленный прибор сломался в течение гарантийного срока, а документы не были предоставлены, нужно обратиться в магазин. Согласно статье 464 Гражданского кодекса, продавец обязан передать все необходимые документы вместе с товаром. Кроме того, статья 18 «Закона о защите прав потребителей» утверждает, что отсутствие гарантийного талона не является основанием для отказа в гарантийном обслуживании. Достаточно иметь подтверждение покупки, например, чек, выписку из банковского приложения или электронную квитанцию.



Эксперты портала рекомендуют использовать упаковку с инструкцией, если другие документы отсутствуют. Если продавец отказывается принять товар по гарантии, можно обратиться в Роспотребнадзор.



После принятия товара убедитесь, что продавец оформил акт с описанием техники, указанием неисправности, внешнего вида и даты приёма. Важно помнить, что максимальный срок ремонта составляет 45 дней. Если магазин не укладывается в этот срок, вы можете потребовать возврата денег или замены товара на аналогичный.



фото: ИИ-иллюстрация