Гандболистки «Динамо-Синары» 25 февраля в гостях сыграют со «Звездой»





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 25 февраля, на выезде сыграют со звенигородской «Звездой» в четвертом туре второй части предварительного этапа женской Суперлиги. Прямая трансляция игры, которая начнется в 19-00 ч., будет доступна на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.

Соперники являются лидерами группы «Б» национального чемпионата, где разыгрываются две путевки в четвертьфинал турнира. «Динамо-Синара» во второй части предварительного этапа стартовало с двух побед. 11 февраля бело-голубые на своей площадке обыграли майкопский АГУ-«Адыиф» (28:22), а спустя четыре дня подопечные Евгения Дмитриева в гостях во втором тайме дожали московский «Луч» и праздновали очередную викторию (36:30). Предыдущий тур из-за особенностей календаря волгоградская команда пропустила, но это не помешало «Динамо» остаться на первом месте в нижней пятерке с 21-м баллом в активе.

«Звезда» идет второй и отстает от «Синары» всего на три очка. Успех в сегодняшнем матче позволит подмосковному клубу приблизиться вплотную к бело-голубым и обострить борьбу за верхнюю строчку в группе «Б» по итогам второй части предварительного этапа. В последних двух поединках подшефные известной в прошлом волгоградской гандболистки Ольги Акопян показали, что находятся в хорошей форме, разгромив в родных стенах ижевский «Университет» (46:20) и на выезде одолев «Луч» (32:22).





Напомним, в нынешнем сезоне «Динамо-Синара» дважды сыграло со «Звездой». И оба матча оказались сверхнапряженными с интригой до последних секунд. На заключительной минуте первого поединка в Звенигороде 14 октября точное попадание Анастасии Шкитиной вывело волгоградский клуб вперед. А в самой последней атаке гандболистка «Звезды» Кристина Бельчикова дальним попаданием сравняла счет и установила окончательный результат игры - 22:22. Ответное противостояние в Волгограде 10 января выдалось не менее ярким и даже более результативным. Снова в самой концовке отличилась Шкитина, но в этот раз ответная комбинация подмосковных гандболисток завершилась безрезультатно. Голкипер Мария Дувакина отразила финальный бросок Марианны Егоровой и принесла победу своей команде со счетом 32:31.

Вероятно, и третья встреча равных соперников окажется такой же событийной. Волгоградские болельщики, конечно же, сегодня вечером рассчитывают не только на интересную игру, но и на положительный исход в пользу «Динамо-Синары».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев