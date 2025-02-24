У шести волгоградцев заподозрили рак в День мужского здоровья

Здоровье 24.02.2025 13:16
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24.02.2025 13:16
157 представителей сильного пола прошли обследование в филиалах Волгоградского областного онкологического диспансера в минувшую субботу, 22 февраля. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, акция «День мужского здоровья» была приурочена к 23 февраля.
По предварительной записи во всех подразделениях диспансера мужчины смогли получить консультацию врачей: онкологов общей хирургии, онкоуролога, пульмонолога и нейрохирурга. Профилактический прием включал осмотр специалистом и диагностические исследования: рентгенография, анализ крови на ПСА, соскоб, УЗИ по показаниям.
По итогам приемов выявлено 2 доброкачественных новообразования, а у 6 пациентов диагностировано подозрение на злокачественные новообразования. Пациенты уже направлены на дополнительное обследование.
Фото облздрав34 t.me
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