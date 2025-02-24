Волгоградский пловец Иван Моргун стал двукратным победителем первого этапа Кубка России

Волгоградский спортсмен Иван Моргун завоевал две золотые медали на первом этапе Кубка России по плаванию в Калининграде, сообщает V102.RU со ссылкой на Федерацию водных видов спорта России.
На крупных соревнованиях с участием российских и белорусских пловцов Волгоградская область была представлена несколькими представителями, но только Моргун в итоге завоевал награды в составе сборной региона. На дистанции 1500 метров вольным стилем Иван стал чемпионом с результатом - 15 минут 30,90 секунды. Белорусский пловец Константин Курочкин, финишировавший вторым, отстал от Ивана почти на 20 секунд - 15:50,05. Тройку призеров замкнул Егор Бабинич из Новгородской области - 15:55,30.
Затем на дистанции 400 метров вольным стилем Моргун, являющийся воспитанником тренера Светланы Захаровой из СШОР «Спартак-Волгоград», закрепил успех и стал триумфатором со временем 3 минуты 54,52 секунды. Серебро завоевал Егор Бабинич - 3:55,34, а бронзовая награда досталась пловцу из Санкт-Петербурга Константину Кириллову - 3:58,85.
Фото: Федерация водных видов спорта России /vk.com