В Волгограде зачинщика драки в автобусе №21 осудили за аферу с чужим телефоном

Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор 20-летнему Даниилу Горюнову, который получил печальную славу весной прошлого года после избиения пассажира автобуса №21, передает V102.RU.

Горюнов, как уточнили в суде, осужден за преступление, предусмотренное ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с применением значительного ущерба гражданину).

Согласно материалам дела, молодой человек обманул свою знакомую, пообещав починить ее телефон, а сам сдал его в скупку. Суд приговорил его за содеянное к 1 году лишения свободы в колонии общего режима.

Уголовное дело, возбужденное после драки в автобусе, еще не рассмотрено.

Это происшествие, напомним, произошло 1 апреля 2024 года. По версии следствия, Даниил Горюнов и шестеро его несовершеннолетних знакомых, будучи в салоне автобуса разозлились на замечание пассажира, который попросил их вести себя скромнее. На мужчину набросились толпой и жестоко избили руками и ногами, а позже молодые люди напали еще на прохожего во дворе дома № 31 по улице Штеменко.

2 апреля 2024 года Горюнова задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области