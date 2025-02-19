В Волжском роддоме спасли младенца с тяжелым иммунодефицитом

Здоровье 19.02.2025 19:17
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19.02.2025 19:17
Врачи Волжского городского роддома спасли ребенка со сложным генетическим заболеванием. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, у младенца диагностировали тяжелую форму иммунодефицита. Это генетическое заболевание, при котором дети лишены естественной защиты от болезней и инфекций. Врачи Волжского городского роддома провели длительную терапию и подготовили младенца к необходимой операции.
Во время проведения терапии специалисты родильного дома консультировались с экспертами Московского Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Ребенка могла спасти только трансплантация костного мозга донора, но любая инфекция во время подготовки к операции несла угрозу жизни малыша.
Врачи Волжского роддома в течение десяти дней буквально охраняли младенца от любого риска подхватить вирусы, поддерживая жизненно важные функции организма. Затем ребенка авиабортом санитарной авиации транспортировали в Санкт-Петербург в Институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачёвой. Там малыш прошел курс специализированной терапии, а после достижения необходимого веса ему провели трансплантацию костного мозга. Жизнь малыша была спасена и в настоящее время ребенок чувствует себя хорошо.Фото облздрава 34
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