Минтруд: социальные пенсии планируется проиндексировать на 14,75% с 1 апреля

Министерство труда России предложило проиндексировать с 1 апреля размеры социальных пенсий на 14,75%. Как сообщает V102.RU, соответствующий проект постановления опубликован 19 февраля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В документе проекта поясняется, что данная мера позволит обеспечить довольствием несколько миллионов пенсионеров по всей стране.
— Реализация проекта постановления позволит с 1 апреля 2025 года повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,2 млн пенсионеров, из которых около 3,5 млн человек - получатели социальных пенсий, — говорится в пояснительной записке.