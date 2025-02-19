Политика

Бочаров поручил органам власти усилить контроль в строительной отрасли

Политика 19.02.2025 12:53
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19.02.2025 12:53


В Волгограде сегодня, 19 февраля, на стратегической сессии под руководством губернатора обсудили вопросы организации работы строительной отрасли региона и перспективы ее развития с учетом современных реалий. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров поставил перед чиновниками задачу изменить подходы к планированию, проектированию и непосредственно проведению работ, а также к контролю за их выполнением. Особое внимание было уделено кадровому вопросу. 

По словам главы Волгоградской области, задачи, которые стояли в 2024 году, выполнены. В регионе были возведены тысячи объектов, подчеркнул Бочаров. Одновременно был  сделан и хороший задел на 2025 год. 

– В сформированных планах по развитию Волгоградской области на ближайшее десятилетие строительной отрасли отводится одна из ключевых ролей. В текущем периоде развития планируется значительный рост объемов строительных работ, который, с одной стороны, потребует от органов власти, отвечающих за развитие строительной отрасли, повышения уровня внутриотраслевой и межотраслевой координации, а с другой – серьезных изменений в подходах к организации планирования, проектирования, ведения строительных работ, а также контроля за их выполнением. Масштабные задачи развития Волгоградской области требуют качественных изменений в организации и проведении строительных работ. Необходимы структурные изменения в строительной отрасли, направленные на повышение ее эффективности, снижение издержек, повышение уровня внутриотраслевой и региональной кооперации и в целом на повышение качества выполняемых строительной отраслью задач, – цитата из заявления Бочарова. 

– Областной строительный комплекс, опирающийся на высокоразвитую и диверсифицированную строительную индустрию, – одно из основных конкурентных преимуществ региона, – отдельно выделил волгоградский губернатор. 

Для решения кадровых вопросов Бочаров поручил органам власти вывести на новый уровень взаимодействие региональных строительных компаний с образовательными организациями – профильными колледжами и вузами. Напомним, что в Волгоградской области уже реализуется программа профориентации для школьников, проект «Инженерные каникулы», целевая подготовка студентов и т.д. В целом в волгоградском регионе численность работников строительной отрасли превышает 110 тысяч человек.

По данным администрации Волгоградской области, за шесть лет реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Волгоградской области построено 5,1 млн кв. метров жилья, из них 1 млн 36,2 тыс. кв. метров возведены в 2024 году — это на 31% больше установленного Минстроем РФ плана. Кроме того, в регионе удалось закрыть проблему обманутых дольщиков. 

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