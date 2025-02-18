Суд в Подмосковье приговорил к 9 годам колонии 14-летнюю школьницу, которая за 350 тысяч рублей заказала убийство своей 38-летней матери. Как сообщает V102.RU, жуткую историю этой семьи, которая ранее проживала в Волгограде, публикуют местные СМИ.

По данным REGIONS.RU, первой в Подмосковье переехала мама девочки. Пока она обустраивалась на новом месте, ее дочь жила в Волгограде с бабушкой и дедушкой. Став достаточно успешным риэлтором, женщина забрала дочь к себе в Балашиху и ни в чем ей не отказывала, даже в покупке экзотических животных. Сообщается, что она всячески заботилась о девочке, поддерживала ее здоровье, так как школьница болеет сахарным диабетом 1-го типа.

Конфликт между матерью и дочерью произошел из-за мальчика, которого школьница привела домой пожить. Спустя несколько недель женщина попросила юношу покинуть их квартиру, что не понравилось ее дочери. Девочка задумала избавиться от матери, а ухажер ей в этом помог.

По данным ГСУ СК России по Московской области, молодой человек предложил двоим своим несовершеннолетним знакомым совершить преступление за 350 тысяч рублей и они согласились. 24 марта 2023 года девушка и ее знакомый впустили злоумышленников в квартиру, после чего они стали дожидаться прихода женщины.

- Как только женщина вошла в квартиру, один из злоумышленников напал на нее, после чего совершил ее убийство путем удушения. После совершения преступления несовершеннолетние покинули квартиру и, вернувшись спустя два дня, в ночные часы вынесли тело потерпевшей на самодельных носилках к мусорным контейнерам, расположенным вблизи дома, где впоследствии тело погибшей было обнаружено прохожими, - сообщало следствие.

Четверым несовершеннолетним 2009,2006 и 2007 годов рождения было предъявлено обвинение ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершение группой лиц по предварительному сговору). Они все осуждены.

Суд первой инстанции приговорил школьницу к 9,5 годам лишения свободы, а в апелляционной инстанции наказание было снижено до 9 лет колонии. Сообщается, что приговор вступил в законную силу. Отбывать наказание малолетняя убийца начнет в колонии для несовершеннолетних.

Фото из архива V102.RU