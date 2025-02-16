Экология

«Сначала ее нужно накормить»: в Волгоградской области птицы готовятся к брачному сезону

Экология 16.02.2025 18:01
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16.02.2025 18:01


Необыкновенно теплая зима в Волгоградской области сдвинула все привычные природные графики. Почуяв весеннее тепло, уже сейчас многие пернатые готовятся к сезону гнездования. Чем закончится подобный фальстарт, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у создателя волгоградской «Обители птиц» иеромонаха Василиска. 

Ещё в январе в Волгоградской области совсем по-весеннему запели птицы. И хотя к середине февраля зима наконец вспомнила о своей основной миссии, в лесах Волго-Ахтубинской поймы уже вовсю закипела жизнь. 

- Знаете, почему эта зима такая тёплая? Я вам скажу. Каждой зимой я вручную чистил дорогу к храму от снега, а в этот раз ещё осенью позвонил своему другу и предложил нам купить большой снегоуборочный комбайн, - рассказывает отец Василиск. - И вот мы его купили. И ни разу не завели. Зато вон как напугали зиму (Смеется - Прим.). Если же говорить серьёзно, то изменения в жизни птиц наступили не вчера и не сегодня. Например, знаменитый орлан-белохвост, символ Волго-Ахтубинской поймы, в прежние годы улетал от нас на зимовку в дельту Волги до Каспия. И делал он это не из-за трескучих морозов, а из-за замершей Волги и, как следствие, скудного рациона. Сейчас же условия его жизни изменились весьма ощутимо. 

Еще до окончания календарной зимы многие птицы начали подготовку к брачному периоду. Правда, обмануть природу переменчивой погоде все же не удастся. Если пернатые не обеспечат себе необходимый рацион, то отложат выведение птенцов на более поздний срок. 

- На самом деле брачный период у птиц начинается не с приходом весны, а с увеличением светового дня, - объясняет отец Василиск. - И хотя сегодня температура воздуха опустилась до семи градусов мороза, птицы ведут себя очень активно. Весь день поют синицы, по деревьям стучат дятлы, серые вороны кружатся возле своих старых гнезд. То есть работа кипит буквально у всех. Бояться того, что птицы раньше времени выведут потомство и останутся без питания, на стоит. В природе все очень грамотно устроено. К примеру, самка орлана-белохвоста сядет на гнездо и будет наблюдать за поведением самца. Если он начнет приносить ей достаточно рыбы, то она поймёт, что пришло время снести первое яйцо. Если же ее рацион будет достаточно скуден, то через какое-то время она это гнездо покинет. С другими птахами ситуация аналогична. Они начнут выводить потомство только тогда, когда почувствуют, что в лесу появились насекомые. Пока птенчики вылупятся, их станет еще больше, а, значит, никто не останется голодным. 

О том, что практически весенние температуры вскружили голову природе, волгоградские биологи говорили уже не раз. По словам ученого Николая Онистратенко, из-за теплой погоды все больше птиц не улетают на зимовку и остаются в Волгоградской области на «летних квартирах». 

- Погодные аномалии действуют разрегулирующим образом на многие организмы, - подтверждал биолог. - Часть птиц сдвинули сроки миграции, перестали улетать далеко или стали чаще оставаться на «летних квартирах». Все эти нарушения сезонности требуют серьёзного изучения.

Фото из архива V102.RU

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