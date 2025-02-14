Спорт

Алексей Никитин покинул волгоградский «Ротор»

Спорт 14.02.2025 15:51
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14.02.2025 15:51


Защитник Алексей Никитин сегодня, 14 февраля, официально покинул «Ротор». Как сообщили V102.RU в волгоградском клубе, контракт с 33-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Напомним, Никитин перешел в «Ротор» летом 2023 года. За это время Алексей провел за сине-голубых 38 матчей, отметился четырьмя забитыми голами и одной результативной передачей и помог «Ротору» выйти в Первую лигу. В нынешнем сезоне опытного игрока часто преследовали травмы. По состоянию здоровья Алексей Никитин не полетел вместе с волгоградской командой на тренировочные сборы в Турцию.
Фото: СК «Ротор» /vk.com

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