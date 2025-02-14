Политика

В Волгоградской области Ирина Муравьева выдвинута на пост главы облкоммолодежи

Политика 14.02.2025 10:15
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14.02.2025 10:15


14 февраля губернатор Волгоградской области внёс кандидатуру на пост председателя регионального комитета молодежной политики. Как сообщает ИА «Высота 102», должность может занять Ирина Муравьева.

Соответствующую кандидатуру в ближайшее время предстоит рассмотреть депутатам Волгоградской областной думы.

Напомним, решение о выделении комитета молодёжной политики из облакообразования в отдельное структурное подразделение администрации было принято губернатором Андреем Бочаровым в конце 2024 года. Новый комитет был создан несколько недель назад. В настоящее время Ирина Муравьева возглавляет его в качестве врио. Ранее руководитель стояла у истоков создания в регионе центра поддержки участников и семей СВО.

Фото: ГКУ «Областной центр развития и контроля качества социальных услуг»

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