В Волгоградской области Ирина Муравьева выдвинута на пост главы облкоммолодежи

14 февраля губернатор Волгоградской области внёс кандидатуру на пост председателя регионального комитета молодежной политики. Как сообщает ИА «Высота 102», должность может занять Ирина Муравьева.
Соответствующую кандидатуру в ближайшее время предстоит рассмотреть депутатам Волгоградской областной думы.
Напомним, решение о выделении комитета молодёжной политики из облакообразования в отдельное структурное подразделение администрации было принято губернатором Андреем Бочаровым в конце 2024 года. Новый комитет был создан несколько недель назад. В настоящее время Ирина Муравьева возглавляет его в качестве врио. Ранее руководитель стояла у истоков создания в регионе центра поддержки участников и семей СВО.
Фото: ГКУ «Областной центр развития и контроля качества социальных услуг»