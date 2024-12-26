Ирина Муравьева назначена врио председателя нового Облкоммолодежи

Комитет молодежной политики Волгоградской области, который был создан недавно в структуре администрации региона, с 1 января 2025 года возглавит Ирина Муравьева в должности временно исполняющего обязанности председателя, сообщили V102.RU в обладминистрации.

Ирина Муравьева имеет большой опыт работы с детьми и молодежью. В администрацию региона она переходит из областного центра развития и контроля качества социальных услуг, где работала директором. В разные годы она трудилась педагогом дополнительного образования, тренером-преподавателем в подростковом центре, в районном комитете по молодежной политике, культуре и спорту, а также в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.

Кроме того, Ирина Муравьева стояла у истоков создания в Волгоградской области центра поддержки участников СВО и членов их семей. В составе общественной организации занималась вопросами социально-оздоровительной поддержки. Является активным участником работы по формированию комплексной системы реабилитации.

Напомним, что губернатор Андрей Бочаров еще летом 2024 года и озвучил решение о создании профильного молодежного комитета на встрече с молодежью. Новый профильный комитет в структуре администрации региона был создан осенью текущего года. Соответствующее постановление губернатора было опубликовано 30 октября.

Фото: ГКУ «Областной центр развития и контроля качества социальных услуг»