Политика

Ирина Муравьева назначена врио председателя нового Облкоммолодежи

Политика 26.12.2024 12:29
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26.12.2024 12:29


Комитет молодежной политики Волгоградской области, который был создан недавно в структуре администрации региона, с 1 января 2025 года возглавит Ирина Муравьева в должности временно исполняющего обязанности председателя, сообщили V102.RU в обладминистрации.

Ирина Муравьева имеет большой опыт работы с детьми и молодежью. В администрацию региона она переходит из областного центра развития и контроля качества социальных услуг, где работала директором. В разные годы она трудилась педагогом дополнительного образования, тренером-преподавателем в подростковом центре, в районном комитете по молодежной политике, культуре и спорту, а также в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.

Кроме того, Ирина Муравьева стояла у истоков создания в Волгоградской области центра поддержки участников СВО и членов их семей. В составе общественной организации занималась вопросами социально-оздоровительной поддержки. Является активным участником работы по формированию комплексной системы реабилитации.

Напомним, что губернатор Андрей Бочаров еще летом 2024 года и озвучил решение о создании профильного молодежного комитета на встрече с молодежью. Новый профильный комитет в структуре администрации региона был создан осенью текущего года. Соответствующее постановление губернатора было опубликовано 30 октября. 

Фото: ГКУ «Областной центр развития и контроля качества социальных услуг»

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