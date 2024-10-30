Политика

Обещанный молодежи комитет появился в волгоградском обладмине

Политика 30.10.2024 17:36
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30.10.2024 17:36


В структуре администрации Волгоградской области образован новый профильный комитет – молодежной политики. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное в открытом доступе постановление губернатора Андрея Бочарова. Документ был подписан сегодня, 30 октября. 

Напомним, что летом 2024 года глава Волгоградской области озвучил решение о создании профильного молодежного комитета на встрече с молодежью. 

Ранее молодежной политикой в числе прочих вопросов заведовали сотрудники облкомобразования. 

– Орган исполнительной власти, который ранее совмещал функции, связанные с молодежной политикой, теперь будет носить название «Комитет образования и науки Волгоградской области», – уточняют в администрации региона. 

Отметим, что  появление нового комитета сегодня анонсировал в своем телеграм-канале Антон Лукаш. И данное событие общественник назвал не иначе как важной инновацией.   

Это стратегическое решение, принятое губернатором Андреем Бочаровым, стало не только ответом на запросы времени, но и результатом общения с молодёжью во время Волгоградского фестиваля «#ТриЧетыре». Создание комитета направлено на воспитание патриотизма, осознанности, критического мышления у молодых граждан России, а также обеспечение информационной и ценностной безопасности. Важно, что это - первое решение по структуре РОИВ губернатора после избрания – и оно очевидно показывает видение Андреем Бочаровым приоритетов развития Волгоградской области, – написал он. 

Отметим, что к выполнению задач новый комитет администрации Волгоградской области приступит с 1 января

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