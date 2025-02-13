Супругам из «Печки» в Волжском грозит 6 лет колонии за салат с сальмонеллой

Волжский городской суд в Волгоградской области рассмотрит уголовное дело в отношении руководства пекарни «Печка», где летом прошлого года отравились пять человек, передает V102.RU.

В прокуратуре региона сообщили, что 39-летнему местному жителю и его 33-летней супруге за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), грозит до 6 лет лишения свободы. Обвиняемые вины не признают.

Согласно материалам дела, супруги, которые являются руководителями пекарни, оказывали населению услуги в сфере общественного питания без уведомления контролирующего органа. При этом в пекарне не были созданы условия для приготовления и реализации продуктов.

С 24 по 26 июня 2024 года после употребления в пищу салата «Цезарь», приготовленного в этом заведении, отравились пять человек, в том числе 8-летняя девочка. Было установлено, что продукция заражена сальмонеллой. Произошло это из-за несоблюдения требований санитарных правил и технологических процессов.