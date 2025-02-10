Суд огласил приговор волгоградцу, незаконно добывавшему драгметаллы





В Волгограде Краснооктябрьский районный суд приговорил к трем годам условно 39-летнего местного жителя, который на протяжении двух лет незаконно добывал драгметаллы – платину, палладий и родий, заработав таким образом с 2020 по 2022 годы более 147 млн рублей.

О вынесении приговора по уголовному делу – по ч.4 ст. 191 УК РФ – сообщила 10 февраля официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

– Установлено, что с сентября 2020 года по декабрь 2022 года подсудимый в нарушение требований законодательства осуществлял незаконный оборот драгоценных металлов путем приобретения напрямую у граждан отработанных автомобильных катализаторов, содержащих драгоценные металлы. При этом согласно законодательству, подобные отходы скупке не подлежат и должны утилизироваться специальным способом, – сообщила представитель прокуратуры.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

У заслушавшего приговор волгоградца есть месяц, чтобы обжаловать решение суда.