Расследования

Суд огласил приговор волгоградцу, незаконно добывавшему драгметаллы

Расследования 10.02.2025 15:27
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10.02.2025 15:27


В Волгограде Краснооктябрьский районный суд приговорил к трем годам условно 39-летнего местного жителя, который на протяжении двух лет незаконно добывал драгметаллы – платину, палладий и родий, заработав таким образом с 2020 по 2022 годы более 147 млн рублей. 

О вынесении приговора по уголовному делу – по ч.4 ст. 191 УК РФ – сообщила 10 февраля официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

Установлено, что с сентября 2020 года по декабрь 2022 года подсудимый в нарушение требований законодательства осуществлял незаконный оборот драгоценных металлов путем приобретения напрямую у граждан отработанных автомобильных катализаторов, содержащих драгоценные металлы. При этом согласно законодательству, подобные отходы скупке не подлежат и должны  утилизироваться специальным способом, – сообщила представитель прокуратуры. 

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

У заслушавшего приговор волгоградца есть месяц, чтобы обжаловать решение суда.  

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