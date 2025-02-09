Клюева взяла второе серебро на Кубке России по прыжкам в воду





Волгоградка Ульяна Клюева стала двухкратным серебряным призером Кубка России-2025 по прыжкам в воду. Крупный национальный турнир завершился накануне, 8 февраля, в Санкт-Петербурге, сообщает V102.RU. Напомним, несколько дней назад Клюева в паре с Надеждой Трифоновой из Северной столицы завоевали серебро Кубка страны в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. И накануне Ульяна повторила серебряный успех на этих же соревнованиях, став второй в индивидуальной программе прыжков с трехметрового трамплина.

Воспитанница заслуженного тренера России Анатолия Калашникова по итогам серии из пяти упражнений заработала 301,95 балла и уступила лишь Елизавете Кузиной из подмосковной Электростали с результатом - 312,45. Тройку призеров замкнула Кристина Ильиных из Екатеринбурга - 287,30. Отметим, что уже вскоре Ульяна Клюева поборется за награды и на международных стартах в нейтральном статусе.

Фото: Ульяна Клюева /t.me