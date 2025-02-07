«Шанхай Шэньхуа» с волгоградскими тренерами взял Суперкубок Китая

Фото V102.RU
Спорт 07.02.2025 20:57
0
07.02.2025 20:57
Фото V102.RU
Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством волгоградского специалиста Леонида Слуцкого сегодня, 7 февраля, обыграл действующего чемпиона страны «Шанхай Порт» в игре за Суперкубок Китая. Поединок за один из главных трофеев нового сезона в азиатской стране завершился со счетом 3:2 в пользу коллектива Слуцкого, сообщает V102.RU со ссылкой на «Матч ТВ». «Шанхай Шэньхуа» уступал по ходу матча со счетом 1:2, однако забил два гола в компенсированное время и праздновал волевую викторию.
Таким образом, Слуцкий завоевал второй главный трофей Китая с «Шанхай Шэньхуа». Команда волгоградского тренера взяла и прошлогодний Суперкубок Китая. Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. Отметим, в прошлом сезоне чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого занял второе место в турнире, что является лучшим результатом клуба за последние 16 лет. Напомним, легенда «Ротора» Олег Веретенников 7 января 2025 года вошел в тренерский штаб «Шанхай Шэньхуа», где стал ассистентом Слуцкого.Новый сезон в китайском футболе стартовал с розыгрыша национального Суперкубка. В битве за трофей сошлись две сильнейшие команды страны, представляющие Шанхай — «Шэньхуа» и «Порт». Первая из них вызывает огромный интерес российских болельщиков, поскольку в ней работают россияне Леонид Слуцкий, Олег Яровинский и Олег Веретенников.
Фото V102.RU
Волгоградский «Ротор» покинул Кирилл Донцов06.02.2025 15:31
Спорт 06.02.2025 15:31
Волгоградка Ульяна Клюева взяла серебро на Кубке России05.02.2025 19:56
Спорт 05.02.2025 19:56
«Динамо-Синара» выбыло из борьбы за Кубок России05.02.2025 09:18
Спорт 05.02.2025 09:18
Лучший бомбардир «Арсенала» перешел в «Ротор»04.02.2025 18:38
Спорт 04.02.2025 18:38
«Ротор» переиграл «Чайку» в Турции02.02.2025 21:01
Спорт 02.02.2025 21:01
Ватерполисты «Спартака» в родном бассейне дважды победили «Штурм-2002»02.02.2025 18:17
Спорт 02.02.2025 18:17
Рванули за Сталинград: сотни волгоградцев вышли на легкоатлетический пробег 2 февраля02.02.2025 13:16
Спорт 02.02.2025 13:16
Волгоградские ватерполистки в Киришах прервали безвыигрышную серию в Суперлиге02.02.2025 11:01
Спорт 02.02.2025 11:01
Волгоградский боксер Сусленков завоевал чемпионский пояс IBF Europe01.02.2025 16:03
Спорт 01.02.2025 16:03
«Очень круто!»: в Волгограде стали известны победители «Кубка Сталинграда» по легкой атлетике01.02.2025 13:42
Спорт 01.02.2025 13:42
Все решится в Волгограде: «Динамо-Синара» в первом матче 1/4 финала Кубка России уступило в Астрахани30.01.2025 21:20
Спорт 30.01.2025 21:20
Александр Клещенко усилил оборону волгоградского «Ротора»30.01.2025 11:20
Спорт 30.01.2025 11:20
«Динамо-Синара» 30 января в Астрахани вступит в борьбу за Кубок России30.01.2025 10:34
Спорт 30.01.2025 10:34
Волгоградский «Ротор» на сборах в Турции сыграл вничью с «Шинником»29.01.2025 20:43
Спорт 29.01.2025 20:43
В Волгоград возвращается легендарный турнир «Кубок Сталинграда»29.01.2025 13:22
Спорт 29.01.2025 13:22