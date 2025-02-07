Спорт

«Шанхай Шэньхуа» с волгоградскими тренерами взял Суперкубок Китая

Спорт 07.02.2025 20:57
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07.02.2025 20:57


Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством волгоградского специалиста  Леонида Слуцкого сегодня, 7 февраля, обыграл действующего чемпиона страны «Шанхай Порт» в игре за Суперкубок Китая. Поединок за один из главных трофеев нового сезона в азиатской стране завершился со счетом 3:2 в пользу коллектива Слуцкого, сообщает V102.RU со ссылкой на «Матч ТВ». «Шанхай Шэньхуа» уступал по ходу матча со счетом 1:2, однако забил два гола в компенсированное время и праздновал волевую викторию. 
Таким образом, Слуцкий завоевал второй главный трофей Китая  с «Шанхай Шэньхуа». Команда волгоградского тренера взяла и прошлогодний Суперкубок Китая. Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. Отметим, в прошлом сезоне чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого занял второе место в турнире, что является лучшим результатом клуба за последние 16 лет. Напомним, легенда «Ротора» Олег Веретенников 7 января 2025 года вошел в тренерский штаб «Шанхай Шэньхуа», где стал ассистентом Слуцкого.
Новый сезон в китайском футболе стартовал с розыгрыша национального Суперкубка. В битве за трофей сошлись две сильнейшие команды страны, представляющие Шанхай — «Шэньхуа» и «Порт». Первая из них вызывает огромный интерес российских болельщиков, поскольку в ней работают россияне Леонид Слуцкий, Олег Яровинский и Олег Веретенников.
Фото V102.RU

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